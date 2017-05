PJSC MAGNIT - Director/PDMR Shareholding

Press Release

Krasnodar

May 5, 2017

Magnit Announces the Change of Share in the Charter Capital

Krasnodar, Russia (May 5, 2017): Magnit PJSC, one of Russia's leading retailers (the "Company"; MOEX and LSE: MGNT), announces the change of share in the charter capital of PJSC "Magnit" (ordinary shares stake) owned by Vladimir Gordeychuk, the member of the PJSC "Magnit" Board of Directors.

On May 5, 2017 the Company was notified of the following change of share of Vladimir Gordeychuk, the member of the PJSC "Magnit" Board of Directors, in the charter capital.

Date of change Share in the charter capital

before change Share of the ordinary shares

before change Share in the charter capital

after change Share of the ordinary shares

after change May 03, 2017 1.030886% 1.030886% 1.030870% 1.030870% May 04, 2017 1.030870% 1.030870% 0.975889% 0.975889%

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a)

Name

Vladimir Gordeychuk 2 Reason for the notification a)

Position/status

member of the BoD PJSC "Magnit" b)

Initial notification/ Amendment

Initial notification 3

Details of the issuer a) Name Public Joint Stock Company "Magnit" b) LEI - 4.1

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a)

Description of the financial instrument, type of instrument Identification code

Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Disposal (special repurchase agreement) c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

Volume(s) 8 736 15 d) Aggregated information

- Aggregated volume

- Price Price

(RUB.) Aggregated volume 8 736 15 e)

Date of the transaction

May 3, 2017 f)

Place of the transaction

outside a trading venue 4.2

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Disposal c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

8875 2 8875 1 8875 20 8870 9 8870 8 8870 21 8870 14 8870 2 8870 21 8870 20 8870 5 8870 9 8870 22 8870 11 8870 1 8870 2 8870 1 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 1 8870 6 8870 6 8870 5 8870 2 8870 1 8870 2 8870 2 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 21 8870 1 8870 1 8870 1 8870 2 8870 1 8870 2 8870 9 8870 1 8870 1 8870 1 8870 2 8870 1 8870 6 8870 6 8870 5 8870 40 8870 4 8865 68 8865 6 8865 6 8865 5 8865 68 8865 1171 8865 68 8865 1 8865 1 8865 1 8865 1 8865 1 8865 1 8865 68 8865 858 d) Aggregated information

- Aggregated volume

- Price

Price

(RUB.) Aggregated volume 8814,75 52 000 e)

Date of the transaction

May 2, 2017 f)

Place of the transaction

Moscow Exchange (MISX) 4.3 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted ?) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Acquisition (special repurchase agreement) c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

Volume(s) 8738,43 15 d) Aggregated information

- Aggregated volume

- Price Price

(RUB.) Aggregated volume 8738,43 15 e)

Date of the transaction

May 3, 2017 f)

Place of the transaction

outside a trading venue 4.4

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Disposal (special repurchase agreement) c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

Volume(s) 8 812 6 d) Aggregated information

- Aggregated volume

- Price Price

(RUB.) Aggregated volume 8 812 6 e)

Date of the transaction

May 4, 2017 f)

Place of the transaction

outside a trading venue 4.5

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code



Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Disposal c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

- Aggregated volume

- Price

Price

(RUB.) Aggregated volume 8730,55 50 826 e)

Date of the transaction

May 3, 2017 f)

Place of the transaction

Moscow Exchange (MISX) 4.6

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Disposal c) Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

- Aggregated volume

- Price

Price

(RUB.) Aggregated volume 8707,66 19 174 e)

Date of the transaction

May 4, 2017 f)

Place of the transaction

Moscow Exchange (MISX) 4.7

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code

Share

ISIN RU000A0JKQU8 b)

Nature of the transaction

Acquisition (special repurchase agreement) c)

Price(s) and volume(s)

Price(s)

(RUB.)

Volume(s) 8 814.45 6 d) Aggregated information

- Aggregated volume

- Price

Price

(RUB.) Aggregated volume 8 814.45 6 e)

Date of the transaction

May 4, 2017 f)

Place of the transaction

outside a trading venue

For further information, please contact:

Timothy Post Head of Investor Relations

Email: post@magnit.ru

Office: +7-861-277-4554 x 17600 Investor Relations Office MagnitIR@magnit.ru

Direct Line: +7-861-277-4562

Website: ir.magnit.com/ Media Inquiries Media Relations Department

press@magnit.ru

Company description:

Public Joint Stock Company "Magnit" is one of Russia's leading retailers. Founded in 1994, the company is headquartered in the southern Russian city of Krasnodar. As of March 31, 2017, Magnit operated 35 distribution centers and 14,089 stores (10,540 convenience, 427 hypermarkets and 3,122 drogerie stores) in 2,494 cities and towns throughout 7 federal regions of the Russian Federation.

In accordance with the audited IFRS results for 2016, Magnit had revenues of RUB 1,075 billion and an EBITDA of RUB 108 billion. Magnit's local shares are traded on the Moscow Stock Exchange (MOEX: MGNT) and its GDRs on the London Stock Exchange (LSE: MGNT) and it has a credit rating from Standard & Poor's of BB+. Measured by market capitalization, Magnit is one of the largest retailers in Europe.