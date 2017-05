Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wäre gern ein Gepard. "Der ist schnell und wendig", begründete die SPD-Politikerin ihren Wunsch in der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Die in Düsseldorf erscheinende Zeitung veröffentlicht acht Tage vor der Landtagswahl einen persönlich gehaltenen Fragebogen mit Antworten von den Spitzenkandidaten der Parteien. Unter die Frage: "Welches Tier wären Sie gerne?" schrieb Armin Laschet (CDU) knapp: "Ein Vogel". Christian Lindner (FDP) wäre ebenfalls gern ein Vogel - "wegen der Freiheit". Sylvia Löhrmann (Grüne) könnte sich vorstellen, ein "Rennpferd mit gutem Schlussspurt" zu sein, während Öslem Demirel (Linke) es bevorzugen würde, ein Hund zu sein. Marcus Pretzell, Spitzenkandidat der AfD in NRW, hatte seinen Fragebogen nicht ausgefüllt.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621