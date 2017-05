Wochenrückblick KW18: DAX-Rekord und warten auf die Commerzbank

Der DAX hat abermals neue Rekordhöhen erreicht und so die Bären unter den Börsianern in die Schranken verwiesen. Aber auch die Bullen trauen der Hausse nicht uneingeschränkt. Kein Wunder, denn Höhenluft ist bekanntlich dünn. Zudem steht aber immer noch die Frage nach der alten Börsenweisheit "Sell in May and go away?" im Raum.

In Sachen Quartalszahlen stehen zahlreiche DAX-Konzerne auf der Agenda. Mit Spannungen werden dabei vor allem auch die Zahlen der Commerzbank erwartet. Nach der Hauptversammlung in der vergangenen Woche herrscht aber noch Unklarheit darüber, wie gut das Quartal tatsächlich gelaufen ist. Die Hoffnungen sind jedenfalls groß.

Deutschland

Daimler fuhr zuletzt einen Erfolg nach dem anderen ein. Dabei überzeugte vor allem die Pkw-Marke Mercedes-Benz. Die Daimler-Aktie überzeugte dagegen weniger. Ein Grund könnte die unsichere Zukunft für die Schwaben und die deutsche Autobranche sein. Mehr dazu hier.

Nächste Woche soll die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Volkswagen AG stattfinden. Ort der Veranstaltung ist demnach das Messegelände der Deutsche Messe AG in Hannover. Im Vorfeld habe ich mir die jüngsten Quartalszahlen von VW genauer angeschaut, die diese Woche veröffentlicht wurden. Mehr dazu hier.

Der Frankfurter DAX hat erneut haussiert und ein neues Allzeithoch erreicht

