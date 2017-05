Andritz: War das nur der Auftakt?

Der österreichische Technologiekonzern Andritz (WKN: 632305 / ISIN: AT0000730007) sorgte mit seinem jüngsten Zahlenwerk geradezu für Begeisterung am Markt. Die im ATX gelistete Andritz-Aktie schoss regelrecht in die Höhe, so dass nun selbst neue Höchststände in Reichweite sind.

Im ersten Quartal 2017 wurden Steigerungen bei Auftragseingang, Umsatz, Ergebnis und der Rentabilität erreicht. Die Umsatzerlöse kletterten um 7,8 Prozent auf 1,39 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen wurde sogar um 20 Prozent auf 63,0 Mio. Euro verbessert.

