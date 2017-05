Bei Bijou Brigitte fließt die Dividende seit 20 Jahren zuverlässig, die Trendwende in Macaus Casinos ist da und Portugal wandelt sich zum Hoffnungsträger. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Bijou Brigitte - Schmucke Zusatzrendite

Am 29. Juni, nach der Hauptversammlung des Modeschmuckhändlers Bijou Brigitte, werden Aktionäre pro Anteil um drei Euro Dividende reicher sein. Das wären bei einem Aktienkurs von gut 57 Euro mehr als fünf Prozent Rendite vor Steuern. Bijou Brigitte ist einer der spendabelsten Dividendenzahler hierzulande; und einer der zuverlässigsten: Seit 20 Jahren ist die Dividende noch nie ausgefallen. Nicht zuletzt dürfte daran auch Unternehmensgründer Friedrich-Wilhelm Werner Interesse haben, der 50,4 Prozent der Bijou-Anteile hält - und keine Anstalten macht, an seinem Renditepaket etwas zu ändern.

87 Prozent Eigenkapital in der Bilanz - ein Spitzenwert hierzulande - und keine Bankschulden: Das ist die Basis dafür, dass Anleger auch in den nächsten Jahren mit einer Dividendenrendite um die fünf Prozent rechnen können. Operativ ist das Geschäft in Deutschland stabil; die Marktforscher von GfK rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum des Konsums von 1,5 Prozent. In Spanien und Italien kann Bijou den Umsatz nach der Renovierung von Filialen erhöhen. Insgesamt ist es realistisch, ähnlich wie im Vorjahr rund 335 Millionen Euro Umsatz zu erzielen und einen Nettogewinn von gut 20 Millionen.

Eine Zusatzchance besteht im Euro. Bijou kauft seine Ware in Fernost zum größten Teil in Dollar ein, der Verkauf erfolgt in Euro. Währungssicherungen nimmt Bijou nicht vor. Sollte sich der Euro nur etwas stabilisieren, wird aus der Belastung der vergangenen Jahre ein Gewinntreiber.

Aktientipp: Las Vegas Sands - Die Rückkehr der Glücksritter

Die Trendwende in der Welthauptstadt des Glückspiels verfestigt sich. In den Zockerpalästen Macaus setzten die Spieler im April gut 20 Milliarden Patacas, umgerechnet 2,5 Milliarden Dollar. Das waren 16,3 Prozent mehr als vor einem Jahr und der neunte Monat in Serie mit anziehenden Spielumsätzen. Der Wert liegt allerdings noch weit unter dem bisherigen Rekord vom Februar 2014. Damals haben die überwiegend vom chinesischen Festland anreisenden Spieler 38 Milliarden Patacas verzockt. Anschließend ging es bergab.

Mürbe machten Spieler strengere Visa-Vorschriften für Festlandchinesen, die Einführung von Rauchverboten, aber vor allem der Kampf der obersten Parteiführung in Peking gegen die Korruption im Land. Darunter gelitten hat besonders das margenstarke VIP-Geschäft. Doch auch dieses Segment zieht wieder an. High Roller, also Spieler, die besonders hohe Summen setzen, erhöhten ihre Einsätze zuletzt um 25 Prozent. Der Massenmarkt legte um 14 Prozent zu. Der US-Casinokonzern Las Vegas Sands profitiert von der Rückkehr der Touristen und des Spieltriebs in Macau über seine Tochter Sands China (70 Prozent). Sie betreibt in der ehemaligen portugiesischen Kolonie fünf Casino- und Hotelkomplexe. Macau ist der wichtigste Markt für Las Vegas Sands mit einem Umsatzanteil von 58 Prozent. Dahinter folgen Singapur (25 Prozent) und die USA. Rund die Hälfte des Aktienkapitals wird kontrolliert von Unternehmenschef Sheldon Adelson. Der 83-jährige Multimilliardär (Vermögen: 33,5 Milliarden Dollar) liebäugelt mit dem Sprung nach Japan. Dort wurde der Casinobetrieb unlängst legalisiert. Japans Casinos trauen die Analysten des Brokerhauses CLSA ein Potenzial zu wie jenen in Macau, wo 2016 umgerechnet 28 Milliarden Dollar gesetzt wurden. Für die Las-Vegas-Sands-Aktie spricht die im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite von rund fünf Prozent.

Aktientipp Abertis und Anleihetipp Portugal

Aktientipp: Abertis - Monopoly um die Maut

Nur fünf Tage nach der Empfehlung der Mautstraßen-Aktie Abertis in der WirtschaftsWoche ...

