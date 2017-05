In der Wochensicht ist vorne: Twitter 13,41% vor Rocket Internet 3,7%, Snapchat 2,84%, Nintendo 2,7%, Alphabet 2,34%, United Internet 2,31%, GoPro 2,06%, SAP 1,92%, Fabasoft 1,21%, Amazon 0,99%, WireCard 0,89%, LinkedIn 0,82%, Microsoft 0,79%, Zalando 0,7%, Alibaba Group Holding 0,47%, Facebook -0,01%, Nvidia -0,42% und Xing -3,51%. In der Monatssicht ist vorne: Twitter 27,23% vor Fabasoft 19,2% , Alphabet 11,09% , Rocket Internet 10,85% , Alibaba Group Holding 7,92% , LinkedIn 7,86% , Xing 6,01% , Facebook 6% , Microsoft 4,97% , WireCard 4,97% , Snapchat 4,74% , United Internet 4,67% , Nvidia 3,06% , Zalando 3,03% , Amazon 3,01% , Nintendo 2,27% , SAP 1,7% und GoPro -0,12% . Weitere Highlights: Rocket Internet ist nun 4 Tage im Plus (3,7% Zuwachs von 16,75 auf 17,37), ebenso Amazon...

