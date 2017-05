College Park, Maryland (ots/PRNewswire) - HIT Robot Group (HRG), einer von Chinas führenden Herstellern von Robotern, veranstaltet am 14. Mai 2017 im Riggs Center der University of Maryland das HRG Golden Partner Forum (das Forum). Die Veranstaltung, die auf den weiteren Austausch und die Ressourcennutzung in den Bereichen Robotertechnologie und Technologieinnovation zwischen China und den USA abzielt, soll eine Rolle beim Ausbau der Kooperation zwischen akademischen Einrichtungen, vergleichbaren Unternehmen, und Regierungen auf weltweiter Basis spielen.



Während der Veranstaltung, die für die im Raum von Washington D.C. beheimateten, unzähligen Akademiker, Regierungsbeamten und Branchenexperten hervorragend gelegen ist, finden Diskussionen mit führenden Experten von Spitzenforschungsinstituten statt, darunter die University of Maryland, Cornell, John Hopkins und das Wyss Institute von Harvard, sowie mit Vertretern von Unternehmen, wie Ramana Rachakonda, Chefingenieur von Jould bei Intel, und Karen Lu, Regional General Manager von Alibaba Cloud International.



"Wir wollen für Hersteller von und Investoren in Robotik aus China und den USA mehr Ressourcen und Möglichkeiten für den Austausch von Erkenntnissen schaffen. Mit diesem Forum trägt HRG seinen Teil zur Stärkung der internationalen Kooperation bei intelligenter Produktion sowie zu Forschung und Entwicklung bei", sagte Lei Zhu, Vice President von HRG.



Nach dem Forum am Vormittag findet ein Roadshow Wettbewerb über Robotikinnovation statt, bei dem zehn Teams, die zuvor in kleineren Wettbewerben ausgewählt wurden, um Geldpreise, Investitionschancen und strategische Beratung und Unterstützung durch HRG und potenzielle Investoren kämpfen werden. HRG nutzt diesen Wettkampf als Möglichkeit zur Ermutigung von Start-up-Inkubation und -Wachstum sowie zur Entwicklung und Unterstützung von Talenten.



Die Veranstaltung endet mit einem VIP-Abendessen. Der Empfang mit dem Thema "China-U.S. Cross-border Cooperation and Investment" [Grenzübergreifende Zusammenarbeit und Investitionen zwischen China und den USA] wird gemeinsam von HRG und der China General Chamber of Commerce-USA (CGCC) veranstaltet. Es werden Regierungsbeamte und Geschäftsleute daran teilnehmen, die als Führungspersönlichkeiten im Bereich der Zusammenarbeit zwischen China und den USA gelten.



Das Forum ist ein weiterer Schritt zur Unterstützung der chinesischen Regierungsinitiative "Made in China 2025". Durch die Stärkung potenzieller Chancen für Zusammenarbeit bei der intelligenten Herstellung von Robotern und Roboterausrüstung bringt HRG Elan und Vitalität in die Neugestaltung und Anpassung der chinesischen Volkswirtschaft. Seit seiner Gründung verfolgt HRG den "Golden Partner" Ansatz und geht damit auf globale Ressourcen zu, entwickelt Partnerschaften mit führenden Unternehmen und erzielt gemeinsame Erfolge mit Unternehmern, die beabsichtigen, im chinesischen Markt zu investieren.



"Mit diesem Forum und durch den Einsatz potenzieller Ressourcen und Erfahrung bei Robotertechnologie arbeitet HRG weiter daran, Kanäle für das Teilen und den Austausch von Hightech-Wissen für internationale Akteure in der ganzen Welt zu schaffen", sagte Hr. Zhu.



Über HIT Robot Group



HIT Robot Group (HRG) wurde 2014 mit einer Gemeinschaftsinvestition der Provinzregierung von Heilongjiang, der Stadtregierung von Harbin und des Harbin Institute of Technology (HIT) gegründet und ist einer von Chinas Hightech-Giganten im Bereich der Robotik. Das Unternehmen stellt eine Reihe von Robotern und Roboteranlagen für verschiedene Branchen her und bietet Technologieunternehmen Lösungen und Dienstleistungen an. HRG ist in 13 wichtigen chinesischen Städten vertreten und unterhält Büros in Washington D.C., Kalifornien, Frankfurt, Seoul und Tokio.



