Diese Aktie hatten wir erstmalig am 30. Juni 2016 in unsere Marktberichte aufgenommen und schauen Sie mal, was wir an diesem Tag geschrieben hatten: Mercadolibre (WKN A0MYNP) ist etwas für mutige Anleger, auch vielleicht für Anleger mit einer mittel- bis langfristigen Anlageperspektive. Der Einstieg zwischen 141,00 USD und 143,00 USD könnte aber auch eine kurzfristige Trading-Idee sein. In der Zwischenzeit ...

