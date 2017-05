Dem Astrophysiker Stephen Hawking zufolge müssen die Menschen sehr bald schon fremde Himmelskörper besiedeln.

In 100 Jahren könnte die Menschheit in ihrer Existenz so bedroht sein, warnt Hawking der BBC zufolge, dass man auf der Erde nicht mehr leben könne. Klimawandel, Asteroideneinschläge, Epidemien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...