Düsseldorf (ots) - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Linken in Frankreich vor einer Wahlhilfe für Le Pen gewarnt. "Die extreme Linke in Frankreich muss aufpassen, dass sie nicht ihren Teil dazu beiträgt, Le Pen ins Amt zu verhelfen. Frankreich hat einen besseren Präsidenten verdient", sagte Maas der Online-Ausgabe der "Rheinischen Post". Die Wahl Le Pens hätte auch für Europa entsetzliche Folgen, so der SPD-Politiker. "Die Neo-Nationalisten von Le Pen bis AfD wettern gegen Europa. Sie eint der Hass auf die EU. Aber: Wenn wir eins aus der Geschichte Europas gelernt haben, ist es, dass wir alles dafür tun müssen, damit sich nie wieder eine Nation über eine andere stellen darf. Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich", so der SPD-Politiker.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621