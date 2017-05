MANNHEIM/PARIS (dpa-AFX) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier setzt bei der mit großer Spannung verfolgten Stichwahl in Frankreich auf einen Sieg des favorisierten Emmanuel Macron. Der sozialliberale Kandidat "brennt für dieses Europa und die deutsch-französische Kooperation", sagte der CDU-Politiker am Sonntag beim Besuch einer Ausstellung in Mannheim. "Ich wünsche mir, dass Macron eine Chance hat, sein Land in eine gute Zukunft zu führen."

Altmaier ergänzte mit Blick auf Macrons EU-feindliche Rivalin Marine Le Pen von der Front National: "Populisten gaukeln den Menschen vor, es gäbe einfache Antworten, und die Politiker wären zu dumm, um sie zu finden. Wer Menschen gegeneinander aufhetzt, erweist seinem Land keinen Dienst." Er habe jedoch "großes Vertrauen in die französischen Freunde, dass sie am Ende mit deutlicher Mehrheit dem Populismus eine Absage erteilen".

Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen war am Sonntagmorgen angelaufen, bis zum Mittag war die Beteiligung noch eher schleppend. Tags zuvor hatten bereits die Bürger in einigen französischen Überseegebieten ihre Stimmen abgeben können./jap/DP/das

AXC0021 2017-05-07/15:12