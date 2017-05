PARIS (dpa-AFX) - Die ersten Ergebnisse der Präsidentschaftswahl werden in Frankreich um 20.00 Uhr veröffentlicht. Das sind dann anders als in Deutschland keine Prognosen, sondern bereits Hochrechnungen auf Basis erster Auszählungen. Denn viele Wahllokale schließen schon um 19.00 Uhr und zählen bereits aus, nur in großen Städten sind die Wahlbüros noch eine Stunde länger geöffnet. In der Vergangenheit war mit den um 20.00 Uhr genannten Zahlen der Sieger bereits klar.

Erste Trend könnten schon vorher durchsickern, wie schon beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen. In Frankreich ist die Veröffentlichung von Umfragewerten, Teilergebnissen und Hochrechnungen vor 20.00 Uhr verboten, es drohen 75 000 Euro Strafe. Französische Medien halten sich in der Regel daran. Belgische Medien veröffentlichten aber im Internet bereits am späten Nachmittag Ergebnisse von Nachwahlbefragungen aus Frankreich sowie Ergebnisse aus den französischen Übersee-Gebieten, wo teils einen Tag früher gewählt wird.

Das Innenministerium gibt auf seiner Internetseite in der Nacht zum Montag Zahlen zum Auszählungsstand bekannt. Beim ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl lag am frühen Morgen ein fast vollständiges Ergebnis vor, das komplette Ergebnis dann im Laufe des Montags./hpe/sku/DP/das

