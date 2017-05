Besonders gute Artikel gehen besonders leicht unter. Ein solcher eignet sich am heutigen Wahlsonntag in Frankreich zum Nachdenken. Wolfgang Streeck, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, zitiert in der ZEIT vom 27. April unter dem Titel: "Nicht ohne meine Nation", aus einem jahrelang zurückliegenden persönlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...