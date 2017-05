Die Ablagebox mit den Belegen für die Steuerunterlagen haben Sie bisher geflissentlich ignoriert? Leider wird es für viele jetzt eilig, denn der 31. Mai naht. Erst für die Steuererklärung 2018 darf man sich länger Zeit lassen.Der 31. Mai 2017 ist der gesetzliche Abgabetermin für die Einkommensteuererklärung 2016. Doch der Termin gilt nicht für alle Arbeitnehmer, wie der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine (BVL) informiert. Dieser Termin greift für alle Steuerpflichtigen, die verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Und in der Pflicht steht man in den folgenden Fällen:* Neben dem Lohn oder Gehalt hat man Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro im Jahr erhalten, also zum Beispiel Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld, Aufstockungsbeiträge zur Altersteilzeit und oder Elterngeld.* Man hat Nebeneinkünfte aus einem ...

