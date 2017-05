PARIS (dpa-AFX) - Emmanuel Macron hat seinen klaren Sieg bei der französischen Präsidentschaftswahl als neues Kapitel in der Geschichte Frankreichs gewertet. Es werde eine neue Seite aufgeschlagen, "die der Hoffnung und des wiedergefundenen Vertrauens", sagte der linksliberale Politiker am Sonntagabend der französischen Nachrichtenagentur AFP. Nach ersten Hochrechnungen konnte sich der 39-Jährige in der Stichwahl mit 65,1 bis 65,5 Prozent der Stimmen gegen die rechtspopulistische Kandidatin Marine Len Pen durchsetzen. Die Front-National-Politikerin kam demnach am Sonntag nur auf 34,5 bis 34,9 Prozent./hot/DP/das

AXC0056 2017-05-07/20:38