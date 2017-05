LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat Emmanuel Macron zum Sieg bei der französischen Präsidentschaftswahl gratuliert. "Die Premierministerin beglückwünscht den gewählten Präsidenten Macron zu seinem Wahlsieg. Frankreich ist einer unserer engsten Verbündeten und wir freuen uns darauf, mit dem neuen Präsidenten an einer Reihe von gemeinsamen Prioritäten zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Mitteilung der Regierung am Sonntag./cmy/DP/das

AXC0058 2017-05-07/20:39