WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat Emmanuel Macron zum Erfolg bei der Präsidentenwahl in Frankreich gratuliert. "Wichtig, dass Frankreich nun umfassende Reformen angeht", forderte Kurz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der konservative Politiker sieht in Macron einen möglichen Mitstreiter auch bei der Neugestaltung der EU. "Brauchen ein proeuropäisches Frankreich, das an den notwendigen Veränderungen in der EU mitwirkt.", twitterte Kurz, der selbst für eine EU eintritt, die sich künftig auf Kernaufgaben beschränken soll./mrd/DP/he

AXC0067 2017-05-07/20:58