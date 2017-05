BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine partnerschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands zugesichert. "Ich freue mich, dass sich die französischen Wähler mit Ihrer Wahl mehrheitlich für Weltoffenheit, ein vereinigtes Europa und die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland entschieden haben", schrieb Steinmeier in einer in Berlin verbreiteten Erklärung. Er wünsche Macron für dessen große Verantwortung als Präsident eine stets glückliche Hand. "Deutschland wird als guter und verlässlicher Partner an Ihrer Seite stehen."

Deutschland und Frankreich stünden vor großen Herausforderungen. "Uns eint die Überzeugung, dass wir die Gestaltung der Zukunft Europas, die Bewältigung der Krisen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und drängende globale Fragen nur gemeinsam bewältigen können", betonte Steinmeier. "Deutschland will und braucht ein starkes Frankreich." Er sei zuversichtlich, dass beide Länder in den kommenden Jahren eng, vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeiten würden./bk/DP/he

