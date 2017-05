HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens größte Versicherungsgruppe VGH stellt am Montag (11.00 Uhr) Details zu ihrer Bilanz 2016 vor. Ein Jahr zuvor waren die Beitragseinnahmen leicht gestiegen - rund 1,2 Milliarden Euro nahm die Brandkasse 2015 an Beiträgen ein, etwa 3,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Über 850 Millionen Euro kamen 2015 an Aufwendungen für Schäden zusammen.

Zur VGH-Gruppe mit rund 1,8 Millionen Kunden gehören vier Sparten: die Landschaftliche Brandkasse, die Provinzial Lebensversicherung Hannover, die Provinzial Krankenversicherung und die Provinzial Pensionskasse Hannover. Dazu kommen Unternehmen und Beteiligungen in Bremen und Oldenburg./tst/DP/zb

AXC0035 2017-05-08/05:50