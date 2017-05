The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0362748292 ZUERICH STADT 17-37 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A19HBM3 DAIMLER INTL FIN.17/22FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQZ4 DZ BANK CLN E.9287 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E71 LB.HESS.THR.CARRARA05G/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QA3 LB.HESS.THR.CARRARA05O/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QC9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QK2 LB.HESS.THR.CARRARA05U/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA USE0351QAA07 ACI AIRP.SUDAM. 15/32REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USM00020AA12 ACWA PO.M+I.O. 17/39 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1602584895 SOCAM DEVELOPMENT 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1610895168 FMS WERTMGMT MTN 17/20 DL BD02 BON USD N

CA L3UP XFRA CA0211571025 ALSET MINERALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA OSI2 XFRA CA60916Q1090 MONARCA MINLS EQ00 EQU EUR N

CA MW4E XFRA CA71678B1076 PETROTEQ ENERGY INC. EQ00 EQU EUR N

CA B4N2 XFRA DE000PB6BEN9 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N1 XFRA DE000PB6D1Z6 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA BNQ9 XFRA DE000PB6GAS5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4N3 XFRA DE000PB6H1T5 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA BNQB XFRA DE000PS7WT17 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA IC1G XFRA GB00BD8QVH41 INTERCONT.H.LS-,198095238 EQ01 EQU EUR N

CA SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF EQ01 EQU EUR Y

CA SXRF XFRA IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. EQ01 EQU EUR Y

CA DVC3 XFRA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05 EQ01 EQU EUR N

CA 3G0N XFRA US02155H1014 ALTIMMUNE INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N