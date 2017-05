FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH3Y62 HSH NORDBANK IZ 2 12/19 0.002 %

WS7A XFRA BMG1118Y1214 BINHAI INVESTM.CO. HD-,10 0.006 EUR

2OR1 XFRA US96108P1030 WESTMORELAND RES.PART.UTS 0.122 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.456 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.128 EUR

WEW XFRA US9542351070 WEST MARINE INC. DL-,001 0.046 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.182 EUR

IZZ XFRA US8740801043 TAL EDUCATION GR.ADR A/2 0.456 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.285 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.228 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.301 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.301 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.082 EUR

KYM1 XFRA US46630Q2021 VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01 0.038 EUR

INNA XFRA US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.412 EUR

GU2 XFRA US4023071024 GULF ISLAND FABRICATION 0.009 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.002 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.794 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.274 EUR

L3XC XFRA US15234Q1085 CENTRAIS EL.BR.EL.PFD ADR 0.469 EUR

B5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.091 EUR

AXAA XFRA US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29 1.155 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.091 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.182 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.026 EUR

TIH1 XFRA ID1000111800 PT TIMAH TBK RP 50 0.001 EUR

MOGA XFRA HU0000068952 MOL NYRT. NA A UF 1000 2.005 EUR

CAJ XFRA FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO1,53 1.560 EUR

IY4 XFRA FR0000120859 IMERYS SA INH. EO 2 1.870 EUR

0CE XFRA US15132H1014 CENCOSUD SP. ADRS/3 0.123 EUR

C3B XFRA CNE100000X44 CHONGQING RURAL COMM. H 0.026 EUR

NDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25 64.543 EUR

P8X XFRA BMG6955J1036 PAX GLOBAL TECHNOL.HD-,10 0.005 EUR

KDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V. 1.800 EUR

3B5 XFRA US29977G1022 EVERBANK FINANCIAL DL-,01 0.055 EUR