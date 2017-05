FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3G0 XFRA US71714G1022 PHARMATHENE INC. DL-,0001

39Y XFRA US78112T1079 RUBICON TECHNOLOGY DL-001

CV6 XFRA US42210P1021 HEADWATERS DL-,001

CSX1 XFRA US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1

DVC1 XFRA IT0003849244 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,10

SND XFRA FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4

LHA XFRA DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O.N.

HLBN XFRA CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2

T0P XFRA CA87377N2005 TAG OIL LTD

92G XFRA CA37252J1057 GEOMEGA RESOURCES INC.

BNON XFRA US41754V2025 HARVEST NAT. NEW DL-,01

OSI1 XFRA CA60916Q2080 MONARCA MINLS

10M XFRA US5860481002 MEMORIAL PROD.PTNRS LPUTS

0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

XFRA CA0211561042 ALSET ENERGY CORP.

MW4A XFRA CA55279D1096 MCW ENERGY GROUP LTD