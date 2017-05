QSC zurück in den schwarzen Zahlen

- QSC erzielt Konzerngewinn von 0,6 Mio. EUR - EBITDA steigt trotz rückläufiger Umsätze auf 10,5 Mio. EUR - Konzentration auf zukunftsträchtige Geschäftsfelder zahlt sich aus - Free Cashflow verbessert sich auf 3,6 Mio. EUR

Köln, 8. Mai 2017. Mit einem Konzerngewinn von 0,6 Mio. EUR kehrte der Cloud- und ITK-Anbieter QSC im ersten Quartal 2017 in die schwarzen Zahlen zurück. Bei einem Umsatz von 88,7 Mio. EUR nach 98,9 Mio. EUR im Vorjahr verbesserte der Digitalisierer für den Mittelstand das EBIT um 2,0 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR und das EBITDA um 0,8 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge stieg um 2 Prozentpunkte auf 12 %. QSC profitierte insbesondere von der Konzentration auf die zukunftsträchtigen Geschäftsfelder Cloud, Consulting und TK für Firmenkunden sowie von einer schlankeren Kostenbasis. Die höhere Ertragskraft sowie moderate Investitionen führten im ersten Quartal 2017 zu einer deutlichen Verbesserung des Free Cashflows auf 3,6 Mio. EUR nach -0,8 Mio. EUR im Vorjahr.

Cloud-Umsatz wächst um 117 %

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Cloud-Umsatz im ersten Quartal 2017 um 117 % auf 5,2 Mio. EUR. QSC steigerte zudem den Umsatz im Consulting (+7 %) und im TK-Geschäft mit Firmenkunden (+3 %). Im traditionellen Outsourcing (-17 %) sowie im konventionellen TK-Geschäft mit Wiederverkäufern (-28 %) blieben die Umsätze dagegen erwartungsgemäß deutlich unter dem Vorjahresniveau; allein die verschärfte Regulierung schmälert 2017 den TK-Umsatz mit Wiederverkäufern pro Quartal um knapp 4 Mio. EUR.

QSC bekräftigt Prognose für 2017

Auch in den kommenden Quartalen wird sich QSC auf die Geschäftsfelder konzentrieren, in denen das Unternehmen in Zukunft Wachstum erwartet - allen voran das Segment Cloud sowie das Consulting und das TK-Geschäft mit Firmenkunden. Insgesamt erwartet QSC für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 355 bis 365 Mio. EUR, da auch in den kommenden Quartalen mit weiteren Umsatzrückgängen im TK-Geschäft mit Wiederverkäufern und im traditionellen Outsourcing zu rechnen ist. Ungeachtet dieser Entwicklung erwartet das Unternehmen ein EBITDA von 36 bis 40 Mio. EUR und einen über dem Vorjahresniveau von 8,4 Mio. EUR liegenden Free Cashflow.

QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärt: "Die Positionierung als Digitalisierer für den Mittelstand und der Umbau zahlen sich aus. Wir wachsen, wo wir wachsen wollen, und stärken so unsere Ertrags- und Finanzkraft."

In Mio. EUR Q1 2017 Q1 2016 Veränderung Umsatz 88,7 98,9 -10,3 % Umsatz Cloud 5,2 2,4 +116,7 % Umsatz Consulting 10,7 10,0 +7,0 % Umsatz Outsourcing 26,7 32,1 -16,8 % Umsatz Telekommunikation 46,2 54,4 -15,1 % - davon mit Wiederverkäufern 23,2 32,0 -27,5 % - davon mit Firmenkunden 23,0 22,4 +2,7 % EBITDA 10,5 9,7 +8,2 % EBIT 2,6 0,6 +333,3 % Konzernergebnis 0,6 -0,1 n/a Free Cashflow 3,6 -0,8 n/a Investitionen 4,2 3,6 +16,7 % Mitarbeiter zum 31. März 1.355 1.409 -3,8 %

Erläuterungen: Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter https://www.qsc.de/de/investor-relations abrufbar. Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.

