Berlin (pta008/08.05.2017/08:00) - M1 Kliniken AG expandiert weiter



M1 Kliniken AG, ISIN: DE000A0STSQ8, gibt den Erwerb eines Gebäudes für die Errichtung eines Operationszentrums in Essen bekannt.



Die M1 Kliniken AG hat im Stadtzentrum von Essen eine Immobilie mit 2.000 qm Fläche erworben und plant dort ein neues Operationszentrum zu errichten. Der Standort Essen und die umliegenden Städte und Gemeinden haben mit knapp 3 Mio. Einwohnern ein ähnliches Potenzial, wie der bestehende M1 Beauty Klinikstandort in Berlin-Köpenick, der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird. Der neue Operationsstandort in Essen wird die umliegenden M1 Beauty Standorte in Düsseldorf und Köln ergänzen. Er zielt auch auf Patienten der westlichen Nachbarländer Belgien und aus den Niederlanden ab.



Das M1-Konzept, beste Qualität bei einem bezahlbaren Zugang zur ästhetischen Medizin anzubieten, wird von den Kunden sehr gut angenommen. Die Schlossklinik in Berlin, mit sechs Operationssälen und 35 Patientenbetten, sowie die bundesweit 13 M1-Fachzentren, erfreuen sich regen Zuspruchs.



Die Erweiterung bestehender Standorte und der Aufbau neuer Standorte in Deutschland und Europa bleibt eine Priorität der Unternehmensgruppe im weiteren Verlauf des Jahres 2017.



Über die M1 Kliniken AG:



Die M1 Kliniken AG ist einer der führenden privaten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Schönheitsbereich. Die Unternehmensgruppe bietet mit ihren Produkten und Dienstleistungen deutschlandweit ein kundenorientiertes Spektrum an ästhetischen und chirurgischen Behandlungen an. Durch das erfahrene und hoch spezialisierte Team aus Fachärzten und medizinischem Fachpersonal werden unter der Verwendung von hochwertigen Produkten und modernster Medizintechnik minimal-invasive und chirurgische Eingriffe bei höchsten qualitativen Standards durchgeführt. Weiterhin werden hochwertige Produkte an Ärzte, Apotheken und Großhändler vermarktet.



Details zur Aktie der M1 Kliniken AG:



Gezeichnetes Kapital: EUR 15.000.000 Aktiengattung: Inhaberaktien ISIN: DE000A0STSQ8 WKN: A0STSQ Börsenkürzel: M12 Die M1 Kliniken AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Aussender: M1 Kliniken AG Adresse: Grünauer Straße 5, 12557 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: M1 Kliniken AG - Investor Relations Tel.: +49 30 887 08 62 25 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Website: www.m1-kliniken.de



ISIN(s): DE000A0STSQ8 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf



