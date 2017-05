Weiter geht's mit unserer Reise durch Europa auf der Suche nach herausragenden Dividendenaktien. Unser heutiger Zwischenstopp: Österreich.



Auch hier wollen wir uns drei dividendenstarke Aktien herauspicken und analysieren, wie nachhaltig die Dividenden sind. Wer weiß, vielleicht finden wir auch hier etwas für dein diversifiziertes Portfolio?



Verlieren wir also keine Zeit und widmen uns den Kandidaten unseres Nachbarlandes.

1. Kandidat: Österreichische Post

Unser erster Kandidat in dieser Liste heißt Österreichische Post (WKN: A0JML5). Was das Unternehmen macht? Ich glaube, das kannst du dir anhand des Namens selbst herleiten. Falls nicht, das Hauptgeschäft besteht im Ausliefern von Briefen und Paketen. Aber was bietet das Unternehmen ...

