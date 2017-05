Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2017 Kursziel: 3,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Gelungener Jahresauftakt - Aktie nach Kursrücksetzer wieder auf Kaufen hochgestuft Ringmetall hat am vergangenen Freitag die Zahlen für das erste Quartal 2017 vorgelegt. [Tabelle] Dynamisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft: Getrieben durch den starken Anstieg des Stahlpreises und eine erhöhte Nachfrage in beiden Segmenten verbesserte sich der Umsatz deutlich um 19,2% auf 26,7 Mio. Euro. Im Kerngeschäftsfeld Industrial Packaging legten die Erlöse dabei um 23,4% auf 22,7 Mio. Euro zu. Der positive Effekt des Stahlpreisanstiegs belief sich in diesem Segment auf über zehn Prozentpunkte, jedoch dürfte Ringmetall auch organisch eine zweistellige Wachstumsrate erzielt haben. So wurde vor allem in Deutschland eine spürbar anziehende Spannringnachfrage verzeichnet, während die Erlöse in der Türkei währungsbedingt unter Vorjahr lagen. In den wichtigen Auslandsmärkten Italien und USA dürfte sich der Umsatz dagegen anhaltend positiv entwickelt haben. Das Segment Industrial Handling (Tochtergesellschaft HSM) erreichte nach der Stagnation im Vorjahr wieder ein leichtes Wachstum von 1,5% auf 4,0 Mio. Euro. Hier profitierte Ringmetall von der Einführung neuer Produkte für die Gabelstapler- und Landmaschinenindustrie. Stahlpreisanstieg belastet Marge: Das Konzern-EBITDA legte mit 7,9% auf 3,2 Mio. Euro unterproportional zu. Die aufgrund stahlpreisbedingt höherer Materialkosten schwächere Rohertragsmarge konnte durch wachsende Synergien z.T. kompensiert werden. Beide Segmente trugen zur Ergebnissteigerung bei. Hervorzuheben ist vor allem die EBITDA-Erholung im Bereich Industrial Handling (+5,4% auf 0,25 Mio. Euro), nachdem in Q4 kein positives Ergebnis vorlag. Hier wurde zudem kürzlich ein neuer erfahrener Geschäfts-führer eingesetzt, so dass wir mit einer nachhaltig erfolgreichen Neuausrichtung rechnen. Guidance bestätigt: Für das Gesamtjahr wird unverändert ein Umsatzvolumen i.H.v. 98 bis 103 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 11,5 und 13,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Darüber hinaus sieht der Vorstand im aktuellen Marktumfeld gute Chancen für kleinere Akquisitionen im laufenden Jahr. Wir halten die Guidance nach wie vor für vorsichtig formuliert und rechnen mit einem Zieleinlauf am oberen Ende der avisierten Bandbreiten. Anorganisches Wachstum und mögliche akquisitionsbedingte Sonderkosten haben wir dabei nicht einkalkuliert. Fazit: Ringmetall verzeichnete in Q1 eine gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die von beiden Segmenten getragen wurde. Wir sehen den Investment Case als voll intakt an. Aufgrund des u.E. ungerechtfertigten Kursrücksetzers der letzten Wochen stufen wir die Aktie bei unverändertem Kursziel von 3,50 Euro wieder auf 'Kaufen' hoch. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15105.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

