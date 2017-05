DOW Jones bleibt schwierig an 21.050

Der DOW Jones bleibt schwierig in der aktuellen Konstellation. Nicht nur wegen der aktuellen politischen Lage in den USA (Gesundheitsreform, Steuerpläne, verschobene Staatspleite), sondern auch wegen der Zurückhaltung vor der Frankreich-Wahl am Wochenende. Dennoch gilt es hier einen Ausblick zu wagen und meine Wolkenanalyse als Form der technischen Analyse anzuwenden.

DOW Jones im Stundenchart

Vor der US-Eröffnung pendelt die Indikation des DOW Jones um die Marke von 20920 Punkten. Tenkan bei 20912 Kijun bei 20929. Der Ichimoku hat damit ein starkes Verkaufssignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 20930-20952 einen kleinen Widerstand dar. Die Technik ist leicht negativ. Der MACD hat ins negative gedreht und die Stochastik ist neutral. So zu sehen in folgendem Chartbild:

Stundenchart Dow Jones

Als Fazit muss man sagen:

Der Stundenchart sieht nun eher negativ aus. Die nächsten Unterstützungen hier sind bei 20871 und 20822. Erst oberhalb der Stundenwolke bei 20930 wird der Stundenchart wieder positiv. Im Stundenchart gilt also: DOW Jones bleibt schwierig.

Analyse im Tageschart:

Im Tageschart ist der Tenkan bei 20929 und der Kijun bei 20723 Punkten. Die Tageswolke unterstützt zwischen 20790-20709. Der MACD ist noch leicht positiv, die positive Ausprägung nimmt jedoch seit Tagen ab. Die Stochastik steht kurz vor einem Verkaufssignal. Damit gilt auch hier im Tageschart: DOW Jones bleibt schwierig - Chartbild anbei:

