Mit dem Bicheler Konzeptfonds verfolgt Fondsberater Marc Bicheler seit Sommer 2016 eine Anlagestrategie, die Aktien mit großer relativer Stärke aus den USA und Europa selektiert. "Unser Ansatz ermöglicht einerseits eine Überrendite im Vergleich zum Gesamtmarkt und andererseits eine Absicherung im Falle von Baisse-Phasen", betont Bicheler. Im Rahmen eines Momentum-Ansatzes, den der erfahrene Händler und Portfoliomanager für Swiss Re und UBS während der vergangenen Jahre entwickelt hat, misst Bicheler neben der relativen Stärke einzelner Titel auch die Breite, mit der eine Aufwärtsbewegung am Markt unterstützt ist. In klaren Aufschwungphasen ist der Fonds voll in Aktien investiert. "Während Krisen sinkt der Aktienanteil Schritt für Schritt ab. Unser Ziel ist es dabei allerdings nicht, jeden kurzfristigen Rückschlag abzufedern. Stattdessen wollen wir während mittel- und langfristigen Schwächephasen die bisher erzielte Wertentwicklung schützen", betont Bicheler. In diesem Fall kann der Bicheler Konzeptfonds in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment-Grade-Rating investieren. Zur Absicherung können auch Futures und Optionen genutzt werden. Bislang hohe Trefferquote bei dynamischen Titeln Herzstück des Fonds ist jedoch der Momentum-Ansatz. Die Hälfte des Portfolios investiert Bicheler ...

