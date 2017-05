Frankfurt - Die aktuelle Datenlage legt nahe, dass das globale Wachstum wieder synchroner verlaufen wird: Die Erholung in den wichtigsten Schwellenländern nimmt langsam Fahrt auf und auch Europa und Japan konnten ihre Wachstumsprognosen nach oben korrigieren, so Karsten Stroh, Experte für Europäische Aktien bei J.P. Morgan Asset Management im Kommentar zum J.P. Morgan Funds - Euroland Dynamic Fund (ISIN LU0661986348/ WKN A1JEJ6) und J.P. Morgan Funds - Europe Strategic Value Fund (ISIN LU0107398884/ WKN 933913).

