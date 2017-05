Köln (ots) - Wer "Cars" liebt, wird bei "Planes" völlig abheben. In dem knallbunten Film begibt sich Sprühflugzeug Dusty auf eine spannende Reise um die Welt. Stars wie Marie Bäumer, Oliver Kalkofe und Kai Ebel leihen den Figuren ihre Stimmen und machen den abenteuerlichen Animationserfolg zu einem großen Spaß für die ganze Familie. Fans von visuell aufregender CGI-Unterhaltung sollten sich deshalb den Freitag, 2. Juni vormerken: Um 20.15 Uhr zeigt SUPER RTL "Planes" erstmalig im Free TV. Und nicht nur das, denn direkt am darauffolgenden Tag legt der Kölner Sender mit "Planes 2 - Immer im Einsatz" nach - ebenfalls zur besten Sendezeit und als Free-TV-Premiere.



Planes (USA 2013): Die Natur geht manchmal seltsame Wege. Obwohl Sprühflugzeug Dusty Crophopper zu den schnellsten seiner Art gehört, leidet der kleine Flieger unter Höhenangst. Trotzdem hat sich Dusty in den Kopf gesetzt, beim legendären "Wing around the Globe"-Wettbewerb anzutreten. In Marineflieger Skipper findet er einen Freund und Trainer, der dem ehrgeizigen Flieger ordentlich unter die Flügel greift. Dann ist es schließlich soweit und Dusty erhält einen Startplatz beim Rennen, das in New York seinen Anfang nimmt. Auf seinen anschließenden Stationen in Island, Deutschland, Indien und China schließt Dusty viele neue Freundschaften und trifft sogar seine große Liebe. Doch die Reise birgt auch so manche Herausforderung, bei der Dusty weit mehr als nur seine Höhenangst überwinden muss ...



Planes 2 - Immer im Einsatz (USA 2014): Sprühflugzeug Dusty ist in die Jahre gekommen und muss aufgrund eines technischen Defekts seine Karriere als Rennflieger an den Nagel hängen. Im Piston Peak Nationalpark findet der mutige Flieger eine Beschäftigung und auch neue Freunde, allen voran die quirlige Dipper. Gemeinsam mit Löschflugzeugen, Helikoptern und Einsatzfahrzeugen kümmert sich Dusty fortan um den Brand- und Naturschutz. Als plötzlich ein verheerender Waldbrand den kompletten Park zu zerstören droht, muss sich Dusty als furchtloser Retter beweisen ...



OTS: SUPER RTL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6892.rss2



Pressekontakt: RTL DISNEY Fernsehen GmbH Telefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1015 Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019 kommunikation@superrtl.de