Saarbrücken (ots) - Rechtsabbieger sind gefürchtet



Deutschlands Straßen sind ein gefährliches Pflaster - zumindest aus Sicht der Radfahrer. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1) In dieser geben 88 Prozent der Befragten an, vor unachtsam abbiegenden Autos oder LKWs am meisten Angst zu haben. Gerade bei unübersichtlichen Straßenverhältnissen stellen nach rechts abbiegende Fahrzeuge für viele Zweiradfahrer eine Gefahrenquelle dar. Da die meisten Unfälle mit Fahrrädern an Kreuzungen und Einmündungen passieren, sollten diese besonders sicher gestaltet werden. Deshalb könnten nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) - wo möglich - Rad- und Autofahrer in Zukunft beim Abbiegen eigene Ampelphasen bekommen. So sei eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet.(2) "Grundsätzlich sollten Radfahrer nicht blind auf ihre Vorfahrt vertrauen", empfiehlt Frank Bärnhof, Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Gerade bei Wartephasen positioniert man sich besser hinter als neben einem PKW oder LKW, statt im toten Winkel stehen zu bleiben. Um mögliche Zusammenstöße zu vermeiden, lässt man idealerweise dem Laster das Vorrecht beim Abbiegen."



