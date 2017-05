Die Raubkatze springt auf ein neues Allzeithoch. Seit fast genau zehn Jahren lag die Meßlatte bei 351,70 Euro. Am Montag vergangener Woche wurde der alte Rekord mit 359 Euro überboten. Es geht weiter aufwärts, aktuell 362. Seit unserer letzten Empfehlung am 24.8.2016 spurtete die Aktie gut 60%. Hintergrund: Puma bekommt seine jahrelangen Ertragsprobleme nach und nach in den Griff. 2016 belief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...