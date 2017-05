bmp Holding AG: Vollständige Zeichnung der bis zu 10% Kapitalerhöhung durch Heliad Equity Partners, strategische Partnerschaft geplant

DGAP-Ad-hoc: bmp Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kooperation bmp Holding AG: Vollständige Zeichnung der bis zu 10% Kapitalerhöhung durch Heliad Equity Partners, strategische Partnerschaft geplant 08.05.2017 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

bmp Holding AG: Vollständige Zeichnung der bis zu 10% Kapitalerhöhung durch Heliad Equity Partners, strategische Partnerschaft geplant

Berlin, 08.05.2017. Der Vorstand der bmp Holding AG (konvertierte Aktie: ISIN DE000A2E3772 - vor Zusammenlegung: DE0003304200) teilt mit, dass die bis zu 10% Kapitalerhöhung mit Eingang eines entsprechenden Zeichnungsauftrages durch die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A0L1NN5) vollständig gezeichnet ist und die Privatplatzierung somit vorzeitig geschlossen wird.

Der Gesellschaft werden nicht nur kurzfristig neue Barmittel (vor Abzug von Kosten) in Höhe von rund 930.000 EUR zufließen. Vielmehr eröffnet sich hierdurch auch die Option, die bmp Holding AG gemeinsam mit Heliad im Rahmen einer strategischen Kooperation zu einer führenden Online-Handelsgruppe im Bereich Schlafwelten aufzubauen. Heliad ist an der Cubitabo GmbH, einem Online-Händler im Bereich Schlafwelten ( www.bettenriese.de) beteiligt, die Übernahme des Unternehmens durch die bmp Holding AG soll geprüft werden. Außerdem soll Heliad zukünftig insgesamt eine aktive Rolle in der weiteren Entwicklung der Gesellschaft übernehmen.

Vor diesem Hintergrund wird die bmp Holding AG auch die für den 29.06.2017 geplante ordentliche Hauptversammlung auf einen späteren Termin innerhalb der gesetzlichen Frist verschieben.

Kontakt Corinna Riewe - Investor Relations - e-mail: criewe@bmp.com Tel.: +49-30-20305567 Fax: +49-30-20305555 bmp Holding AG Schlüterstraße 38 D-10629 Berlin

08.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: bmp Holding AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@bmp.com Internet: www.bmp-holding.de ISIN: DE000A2E3772 WKN: A2E377

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

570915 08.05.2017 CET/CEST

ISIN DE000A2E3772

AXC0174 2017-05-08/12:46