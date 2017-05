SYGNIS AG: SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien

SYGNIS AG: SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien 08.05.2017 / 12:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR

SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien

- Übernahme stärkt das Portfolio mit branchenführender Labeling-Technologie Lightning Link(R)

- Kombinierte Pro-Forma-Umsätze von über 10 Mio. Euro für 2017 erwartet

- Übernahme soll durch ein Bezugsrechtsangebot und eine Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Gesamterlös von bis zu 10 Mio. Euro finanziert werden

- 2 Mio. Aktien sollen Innova-Anteilseignern als Sacheinlage im Austausch gegen Innova-Aktien angeboten werden (sowie weitere bis zu 1,5 Mio. Aktien im Rahmen eines Earn-out)

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland, 8. Mai 2017 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der Innova Biosciences Ltd. unterzeichnet. Innova, ein privates, britisches auf Biokonjugation spezialisiertes Unternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Labeling-Reagenzien weltweit über eigene Vertriebsmitarbeiter und ein gut etabliertes Distributoren-Netzwerk. Der Kaufpreis besteht aus einer Barzahlung in Höhe von 8 Mio. Euro und 2 Mio. Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden, sowie aus weiteren bis zu 1,5 Mio. Aktien, die, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Umsatzziele im Zeitraum von zwei Jahren, als Pflichtwandelanleihe ausgegeben werden.

Um die Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

- das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 3.582.598 Aktien mit Bezugsberechtigung und der Möglichkeit einer Überzeichnung von derzeit 37.617.291,00 Euro um bis zu 3.582.598,00 Euro auf 41.199.889,00 Euro zu erhöhen. Bestehende Aktionäre können die neuen Aktien während der Zeichnungsperiode des Bezugsrechtsangebots, voraussichtlich von 10. Mai 2017, 00:00 Uhr MEZ bis 30. Mai 2017, 12:00 Uhr MEZ zeichnen. Der Bezugspreis wurde auf 1,38 Euro festgesetzt. Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten werden.

- eine weitere Privatplatzierung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu 10% des eingetragenen Grundkapitals durchzuführen. Diese erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre zu einem Preis, der zum Zeitpunkt an dem diese weitere Kapitalerhöhung beschlossen wird, in Abhängigkeit des Börsenkurses, festgelegt wird.

Neben der Finanzierung des Barausgleichs in Höhe von 8 Mio. Euro an Innova-Aktionäre sollen die erwarteten Gesamterlöse der Kapitalerhöhungen von insgesamt bis zu 10 Mio. Euro für einmalige Transaktions- und Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt werden.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung ***

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 Email: [1]heikki.lanckriet@sygnis.com Pilar de la Huerta Co-CEO/CBDO Tel.: +34 91 192 36 50 Email: [2]pdelahuerta@sygnis.com 1. mailto:heikki.lanckriet@sygnis.com 2. mailto:pdelahuerta@sygnis.com MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 Email: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Großbritannien hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese wichtige Erweiterung umfasst SYGNIS' Produktportfolio nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie. Zudem hat SYGNIS im Dezember 2016 den profitablen US-Anbieter für Life-Sciences-Tools C.B.S. Scientific übernommen. Die Produkte der SYGNIS-Gruppe werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

About Innova Biosciences Ltd.: www.innovabiosciences.com

Innova Biosciences ist weltweit führend bei einfach anwendbaren, innovativen Biokonjugationstechnologien und -Services. Das Unternehmen hat die Flexibilität, um Wissenschaftler in der akademischen Forschung die wissenschaftliche Arbeit durch kommerzielle Herstellung, Entwicklung und Angebot von Standard- und kundenspezifizierten Reagenzien zu unterstützen. Das Produkt-Portfolio umfasst Antikörper- und Protein-Labeling ebenso wie Enzymassays zur Phosphatdetektion. Alle Produktlinien sind von höchster Qualität und auf gestraffte F&E- und Herstellungsprozesse ausgerichtet. Darüber hinaus unterstützen sie bei der Reduktion der Gesamtprojektkosten, indem Kosten durch z. B. Materialverschwendung, interne Betriebsvorrichtungen und Mitarbeiterzeit, und ermöglichen so einen höheren Return on Investment im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Das Portfolio umfasst die Marken Lightning-Link(R), InnovaCoat(R) und Thunder-Link(R) und wird an Forschungslabore sowie pharmazeutische, biotechnologische und Diagnostik-Unternehmen weltweit vertrieben.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@sygnis.com Internet: www.sygnis.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

