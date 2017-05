Mainz (ots) - Eine Reportage des SWR Fernsehens aus der Reihe "betrifft" beschäftigt sich am 10. Mai ab 20:15 Uhr mit den Supermärkten Rewe und Edeka.



Wer die Supermärkte von Rewe und Edeka besucht, der betritt eine besondere Welt. Die beiden Konzerne präsentieren sich als die Experten im Lebensmitteleinzelhandel. Ihre Märkte haben die Branche in Deutschland geprägt. "Wir lieben Lebensmittel" oder "Dein Markt", die Werbesprüche sollen zugleich das Konzept vermitteln. Doch wie gehen die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern um? Werden sie genauso geliebt wie die Produkte, die sie verkaufen? Stehen sie ebenso im Mittelpunkt wie die Kunden?



SWR-Filmemacher Edgar Verheyen hat bundesweit recherchiert und mit vielen Beschäftigten gesprochen.



