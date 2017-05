Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts028/08.05.2017/13:00) - Unter dem Motto "Reimagine Workspace Management" gibt Matrix42 bei seinem diesjährigen Kundentag am 16. Mai 2017 in Zürich einen Ausblick darauf, wie der digitale Arbeitsplatz die digitale Transformation in den Schweizer Unternehmen vorantreibt. Der Workspace Management-Spezialist empfängt rund 150 Kunden, auf die neben spannenden Informationen von Matrix42 auch eine Keynote des Analystenhauses CRISP und ein Anwendervortrag des Kantons Luzern wartet. Die Einsatzszenarien für die Matrix42-Produkte haben sich in den letzten Jahren von der einfachen Softwareverteilung hin zu umfangreichen IT Management-Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz weiter entwickelt. Diese Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten präsentiert Matrix42 auf seinem Kundentag und gibt einen detaillierten Einblick in die neuesten Funktionen und Lösungen rund um die Produkte Unified Endpoint Management, Service Management, Software Asset Management und MyWorkspace. Die Matrix42-Experten zeigen unter Einbeziehung kundenseitiger Anwendungsfälle den interessierten Teilnehmern, mit welchen Produkten der digitale Arbeitsplatz verwaltet, abgesichert und verrechnet werden kann. "Der Matrix42 Kundentag Helvetia gibt unseren Kunden die Gelegenheit, neue Trends im Workspace Management zu diskutieren und dabei gleichzeitig zu erfahren, welche Neuerungen und Innovationen von Matrix42 erwartet werden können. Außerdem dient der Kundentag dem Networking unserer Kunden untereinander, mit dem Matrix42-Team und unseren Partnern. Ich freue mich auf den Austausch mit unseren Kunden, auf spannende Diskussionen, neue Ideen und innovative Ansätze", erklärt Nadia Bischof, Geschäftsführerin Matrix42 Helvetia AG. Spannende Vorträge Nach der Eröffnungs-Keynote von Nadia Bischof wird Roland Ertl vom Kanton Luzern (DIIN), unter dem Motto "Nahtloser Arbeitsplatz und alles, was dazu gehört", aus der Praxis berichten. Auch das Analystenhaus CRISP steuert ein Referat bei. Abgerundet wird der Kundentag mit einer Reise zum Rand des Universums und abgeschlossen mit einem Networking Apero. Nadia Bischof: "Die zahlreichen Anmeldungen zum Kundentag zeigen das große Interesse an unseren neuesten Entwicklungen. Wir nutzen den Kundentag aber nicht nur, um unseren Kunden neue Impulse anzubieten, sondern profitieren auch selbst von den persönlichen Feedbacks und Vorschlägen, die häufig direkt in unsere Produktentwicklung einfließen." Über Matrix42 Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Mehr als 3.000 Kunden - darunter BMW, Infineon und Carl Zeiss - verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Matrix42 ist in acht Ländern erfolgreich aktiv - Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Schweden und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen - physische, virtuelle oder mobile Arbeitsbereiche - einfach und effizient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner Mitarbeiter in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation und des Unternehmens selbst optimal erfüllt. Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effizientes Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42-Kunden vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP.DE Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT Service GmbH. Weitere Informationen unter http://www.matrix42.com (Ende) Aussender: Matrix42 Ansprechpartner: Gisela Dauer Tel.: +49 6102 816 562 E-Mail: gisela.dauer@matrix42.com Website: www.matrix42.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170508028

