Die Reaktionen nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich sind überwiegend positiv. Jetzt heißt es: Durchatmen bis zur Italien-Wahl in 2018. Denn für die Wahlen in Großbritannien und Deutschland werden keine großen Überraschungen erwartet.Das Jahr der politischen Risiken wandelt sich allmählich zum Jahr der steigenden Kurse am Aktienmarkt. Bereits im Vorfeld der Frankreich-Wahlen sind die Notierungen an den europäischen Börsen gestiegen. Fondsgesellschaften zeigen sich überwiegend erleichtert über den deutlichen Wahlsieg des europafreundlichen Emmanuel Macrons über die rechtspopulistische Marine Le Pen. Macron erhielt 66 Prozent der Stimmen, Le Pen dagegen nur 34 Prozent.

