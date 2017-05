Die Wahl von Emmanuel Macron zum neuen französischen Präsidenten birgt weniger Enttäuschungspotential, als manche Marktskeptiker behaupten, glaubt der Anlagestratege Johannes Müller von der Deutschen Asset Management: „Seit Jahren sind die Märkte gegenüber Frankreich schon skeptisch eingestellt, obwohl das Wachstum in Frankreich anzieht. Die Hürde liegt für Macron also nicht besonders hoch“, sagte Müller im Interview mit FINANCE-TV. Ab wann Macron mit seinen Reformen loslegen wird, welche Wegmarken dabei wichtig werden und was Müller zu Macrons Vorliebe für Eurobonds meint – das alles in der Wahlnachlese von FINANCE-TV .