Heliad Equity Partners zeichnet die bis zu 10% Kapitalerhöhung der bmp Holding AG vollständig, strategische Partnerschaft geplant.

Frankfurt/Berlin, 08.05.2017. Die Heliad hat die bis zu 10% Kapitalerhöhung der bmp Holding AG ("bmp") über insgesamt 690.000 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 1,35 EUR je Aktie vollständig gezeichnet.

Durch diese Zeichnung eröffnet sich die Option, die bmp gemeinsam mit der Heliad im Rahmen einer strategischen Kooperation zu einer führenden Online-Handelsgruppe im Bereich Schlafwelten aufzubauen. Heliad ist bereits an der Cubitabo GmbH, einem Online-Händler im Bereich Schlafwelten ( www.bettenriese.de) beteiligt. Die Übernahme des Unternehmens durch bmp soll geprüft werden. Außerdem soll Heliad zukünftig insgesamt eine aktive Rolle in der weiteren Entwicklung der bmp hin zur führenden Online Schlafweltengruppe übernehmen.

Thomas Hanke, CEO der Heliad führt hierzu aus: "Wir freuen uns auf die Kooperation mit der bmp und auf die Möglichkeit, die Gesellschaft gemeinsam weiterzuentwickeln. Der Schlafwelten-Markt ist insbesondere durch die Digitalisierung bereits im deutlichen Umbruch und es zeigen sich erste Konsolidierungstendenzen. Hinzu kommt, dass das Thema "Gesunder Schlaf" mehr und mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rückt und an Bedeutung gewinnt. Durch die Beteiligung an der bmp bietet sich uns die Möglichkeit, diese Marktentwicklungen aktiv mitzugestalten."

Über die Heliad Equity Partners Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

