DZ BANK - DAX: Zwischenziel deutlich überwunden

Mit den massiven Kursgewinnen der vergangenen Handelstage stellt sich ein dynamisch positiver Trendmarkt beim DAX dar. Die oberste Prämisse der technischen Analyse lautet, dass man sich nicht gegen einen laufenden Trend stellen sollte. In Verbindung mit der kurzfristig deutlich "überkauften" Lage sollte dennoch in dieser Woche der Übergang zu einer Verschnaufpause nicht überraschen ("Sell On Good News"). Jegliche Konsolidierungsbewegung, die dabei oberhalb der letzten Ausbruchsmarke, dem Bewegungshoch vom 3. April bei 12.375 Punkten verbleibt, deutet dabei unverändert einen dynamisch intakten Aufwärtstrend an.

