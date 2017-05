Gümligen (ots) -



Erne Consulting ist ein führendes Softwareunternehmen im

Gesundheitswesen mit rund hundert Mitarbeitenden. Mit gesamthaft vier

Standorten im Heimmarkt Schweiz und in Deutschland ist Erne

Consulting Partner von rund tausend Gesundheitsbetrieben. Das

Unternehmen bietet transparente Lösungen für die Planung, Steuerung

und Optimierung der Ressourcen sowie der Dokumentation entlang des

Patientenpfades an, hierbei wird eine starke Vereinfachung von

komplexen Planungsprozessen ermöglicht.



An der dreissigsten, ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai

2017 wurde der Verwaltungsrat des Unternehmens neu gewählt und von

ursprünglich drei auf neu fünf Mitglieder erweitert.



Neuer VR-Präsident:



Jürg Schwarzenbach ist Unternehmer und Förderer von Informations-

und Kommunikationstechnologie (ICT) im Raum Bern.



"Erne Consulting hat einzigartige Softwarelösungen für das

Gesundheitswesen und ist damit ein wichtiger Spieler in diesem Markt.

Ich will mithelfen, den Vorsprung weiter auszubauen und das

Unternehmen zusammen mit dem neuen VR Team in die nächste Stufe

bezüglich Vision, Kundennutzen und Qualität zu entwickeln."



Neue VR-Mitglieder:



Dr. med. Christoph B. Egger ist Arzt und Spezialist für

Spitalmanagement mit über 25 Jahren Berufserfahrung in

akutmedizinischen Institutionen. Nach vielen Jahren ärztlicher

Tätigkeit als Anästhesist und Notarzt war er an zahlreichen Projekten

zur Digitalisierung von Krankengeschichten und Spitalprozessen

beteiligt und zuletzt mehr als fünf Jahre als Direktor eines

Privatspitals in Bern tätig.



"Für mich sind sinnvolle IT-Lösungen im Gesundheitswesen

ganzheitliche Systeme mit dem Potential, die Interaktion zwischen

Patient und Fachpersonal sinnstiftend und gewinnbringend zu

verändern. Als neues VR-Mitglied versuche ich u.a. diesen Fokus mit

meinen Erfahrungen bei Erne Consulting zu unterstützen."



Claudio Galasso ist Unternehmer und Berater von ICT-Firmen. Er hat

einen starken Fokus auf Management- und Transformationsprojekte.



"Dank fundiertem Knowhow und innovativen Angeboten gilt das

POLYPOINT-Team heute als wichtiger und anerkannter Partner im

Schweizer Gesundheitswesen. Ich freue mich, meine Erfahrung als

Unternehmer und Berater einbringen zu können und so einen Beitrag zur

weiteren Stärkung und zum Erfolg von Erne Consulting beitragen zu

können."



Stéphane Brand hat seine Erfahrungen im Gesundheitswesen in einem

grösseren Westschweizer Spital gesammelt und ist seit 2014 bei Erne

Consulting in der Leitung des Standortes in Yverdon und des Teams für

die französisch- und italienisch sprechenden Regionen tätig.



"Die Entwicklung der Gesundheits- und IT-Welt ist eine

Herausforderung für unser Unternehmen. Ich möchte meine Markt- und

Fachkenntnisse für das Gesundheitswesen sowie mein Beziehungsnetz zu

Gunsten der Erne Consulting verstärkter einsetzen und somit die Firma

bei der für ihre Zukunft ausschlaggebenden Ausrichtung unterstützen."



Änderungen in der bestehenden VR-Besetzung:



Thomas Buerdel ist Delegierter der Geschäftsleitung, zuvor

VR-Präsident und neu bestehendes VR-Mitglied. Seit 2006 leitet er als

CEO der Erne Consulting die Geschäftsentwicklung.



"Ich freue mich, meine Erfahrungen als langjähriges Mitglied der

Geschäftsleitung im neu geschaffenen Gremium einfliessen zu lassen.

Den neuen Verwaltungsrat erachte ich persönlich als willkommene

Herausforderung. Am wichtigsten aber erscheint mir, dass der neue VR

das Unternehmen aus professioneller Hinsicht stärken und somit

unseren Erfolg weiterhin ausbauen wird."



Dem Vorhaben zur Erweiterung des Verwaltungsrates ging ein

sorgfältiges Auswahlverfahren voraus. Die vier neuen Verwaltungsräte

verfügen zusammen über einen umfangreichen Leistungsausweis in den

Bereichen Digitalisierung, Management und Gesundheitswesen mit

jeweiligem Fokus auf die sprachlichen Regionen, was sie optimal für

die neue Aufgabe bei Erne Consulting qualifiziert.



Erne Consulting ist überzeugt, dass dank der Verstärkung im

Verwaltungsrat sowie der dahingehenden partnerschaftlichen und

gemeinsamen Unternehmenssteuerung ein weiterer und wichtiger

strategischer Pfeiler für eine erfolgreiche Zukunft gesetzt wird.



