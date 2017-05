Zuletzt war es die Aktie von Nvidia ruhig bestellt. Doch dies ändert sich am morgigen Dienstag nach US-Börsenschluss, wenn der US-Konzern das Zahlenwerk zum ersten Quartal 2018 präsentiert. Im Vorfeld sind sich die Analysten uneins, was den Highflyer aus dem Vorjahr betrifft. Kann Nvidia an das brachiale Wachstum der letzten Monate anknüpfen?

