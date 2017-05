Trennung! Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die beiden Anleihen der DIC Asset AG aufgrund zuletzt niedriger Renditen aus seinem Portfolio verkauft. Das teilte die Initiatorin des Fonds, die KFM Deutsche Mittelsatnd AG, heute mit.

Rendite gesunken

Die DIC Asset AG ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Die DIC-Anleihe 2014/19 (A12T64) mit Laufzeit bis 2019 und die DIC-Anleihe 2013/18 (A1TNJ2) mit Laufzeit bis 2018 wiesen zuletzt Renditen von etwa 2 Prozent p.a. aus, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nun beide Anleihen im Rahmen seiner aktiven Portfolio-Steuerung verkauft hat.

ANLEIHE CHECK I: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...