Emmanuel Macron wird der neue Präsident von FrankreichParis - In Frankeich hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen keine Kandidatin und kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. Deshalb gab es am Sonntag eine Stichwahl zwischen der EU-Gegnerin Marine Le Pen und dem EU-Befürworter Emmanuel Macron. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...