TORONTO, 8. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maricann Group Inc. (CSE:MARI) (Maricann oder das "Unternehmen") freut sich mitteilen zu können, dass sich das Unternehmen eine nicht-verwässernde Finanzierung in Höhe von $42.500.000 zum Ausbau der Produktion in Deutschland gesichert hat.

Die nicht-verwässernde Finanzierung in Höhe von $42.500.000 kommt von The Green Streaming Finance Company of Canada Inc., einem Unternehmen aus Vancouver, das Cannabis-Produzenten Fremdkapitalfinanzierungen anbietet. Als Gegenleistung für die Zahlung erhält Streaming das Recht, 20 % der Produktion zu Gesamtkosten plus 10 % aus der Produktionserweiterung zu erwerben, die von Green Streaming in Deutschland finanziert wird. "Wir freuen uns, dass wir Maricann und ihre Expansionsbemühungen in Deutschland finanzieren können. Dies ist für Maricann und Green Streaming Finance eine Win-Win-Situation. Die Aktionäre von Maricann müssen keine Verwässerung befürchten und Green Stream Finance erhält einen stabilen, zuverlässigen, verlängerbaren Umsatzstrom von einem bewährten Produzenten von medizinisch angewendetem Cannabis", sagte Donald McInnes, Gründer von Green Streaming Finance. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Maricann die Summe in zwei Tranchen in Höhe von $15.000.000 und $27.500.000.

Diese Finanzierung deckt in einem zweistufigen Anbauplan die geplante Erweiterung von rund 13.395 m² Anbaufläche in der Einrichtung in Ebersbach und zusätzliche ca. 23.255 m² Erweiterung ab sowie eine Hanffarm im Freien, von der Maricann pharmazeutische Ingredienzien mit hohem CBD-Inhalt produzieren möchte. Die Einrichtung in Ebersbach (westlich von Dresden) ist ein ehemaliges Werk von Cargill, das vor 20 Jahren für damals 80 Millionen Euro errichtet wurde. Die Einrichtung besteht aus mehreren Reinräumen, die sich ideal für den Anbau von Cannabis eignen. "Die Einrichtung in Ebersbach bietet Maricann einen bedeutenden Kostenvorteil beim Gesamtaufbau und der schnellen Markteinführung. Die Infrastruktur zum Anbau von Cannabis in einer sicheren Innenumgebung ist bereits vorhanden. Wir benötigen nur noch das Fertigationssystem, die Beleuchtung und die Bänke zum Wachsen, dann ist die Einrichtung betriebsbereit. Unsere Mitbewerber geben mehr als 70.000.000 CAD für Einrichtungen mit weniger als einem Drittel der Kapazitäten von Ebersbach aus. Um heute eine ähnliche Einrichtung zu errichten, würden die geschätzten Kosten mehr als 120 Millionen Euro betragen. Maricann schloss eine Reservierungsvereinbarung ab, um die Einrichtung bei Schließung zu einem Gesamtpreis von 3.410.000 Euro zu erwerben", sagte Benjamin Ward, CEO.

Über Maricann Group Inc.

Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Distributor von Marihuana für medizinische Zwecke. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Langton, Ontario, von wo aus es im Rahmen einer Lizenz der Regierung Kanadas Cannabis zu medizinischen Zwecken anbaut, extrahiert und vertreibt. Maricann, das eine Lizenz der Regierung Kanadas zum Anbau, zur Verarbeitung und zur Distribution von Cannabis besitzt, bedient seit der Gründung eine Patientenbasis von mehr als 8.000 registrierten Patienten. Maricann erweitert zurzeit seine Anbau- und Supporteinrichtungen in Kanada auf vollständig finanzierte 20.159 m², um dem aktuellen und zukünftigen Patientenzuwachs Rechnung zu tragen. Maricann GmbH ist eine 95%ige Tochtergesellschaft von Maricann Netherlands BV, die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der Maricann Group Inc. ist.

Meilensteine von Maricann

April 2013: Maricann Inc. wird in Langton, Ontario, einer etablierten landwirtschaftlichen Region im Südwesten von Ontario, gegründet

März 2014: Maricann Inc. erhält Lizenz von Health Canada zum Anbau von Pflanzen

Dezember 2014: Maricann Inc. erhält Lizenz von Health Canada zum Verkauf von getrocknetem Cannabis

Januar 2015: Erster Verkauf von getrocknetem Cannabis

Dezember 2016: Maricann Inc. erhält Lizenz von Health Canada zum Verkauf von Cannabis-Extrakten

Oktober 2016: Erster Verkauf von extrahiertem Cannabis

Dezember 2016: Maricann Inc. sammelt 22,5 Millionen USD an privatem Kapital

Januar 2017: Verkaufsbeginn von Klonen

Februar 2017: Maricann Inc. sammelt 10 Millionen USD an privatem Kapital

24. April 2017: Erster Handelstag an der CSE

28. April 2017: Gibt Bestellung des Beirats der deutschen Tochtergesellschaft bekannt.

Weitere Informationen zu Maricann finden Sie auf unserer Website unter www.maricann.ca (http://www.maricann.ca/)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch die Genehmigung dazu abgelehnt. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen des Managements hinsichtlich der Performance, des Geschäfts und zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf ausdrückliche oder implizierte Aussagen und Annahmen in Bezug auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen und Prognosen zum Unternehmen, zur Branche und zu den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung dar und beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, für die in vollem Umfang dieser Warnhinweis gilt. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, diese freiwillig getätigten zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, soweit dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Kontaktinformationen



Shawn Alexander

VP Investor Relations

salexander@maricann.ca



Firmensitz:

Maricann Group Inc. (C.MARI)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Kanada



Gebührenfreier Anruf in Nordamerika:

1.844.Maricann (627.4226)

Nur für Anrufer außerhalb der USA:

001.416.916.7145

