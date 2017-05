Mitratechs CEO erörtert, wie sich die CLOC-Kernkompetenzen entwickeln, um den Anforderungen der sich ändernden Rechtsabteilungen gerecht zu werden

AUSTIN, Texas, USA, 8. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech, der führende Anbieter von Softwarelösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken, gab heute bekannt, dass er bei dem weltgrößten Treffen von Rechtsexperten, der alljährlichen Konferenz des Corporate Legal Operations Institute, eine Präsentation abhalten wird. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Mai im Hotel Bellagio in Las Vegas statt.

Das Corporate Legal Operations Consortium (CLOC), das die Veranstaltung organisiert, ist die weltweit führende Organisation für Rechtsangelegenheiten, die Expertenwissen von Best Practices bietet, um Richtlinien, Vorgehensweisen und Technologien zum Erhöhen der Leistung hausinterner Rechtsabteilungen umzusetzen.

Mitratech CEO Jason Parkman zeigt dabei, wie sich Legal-Teams entwickeln, um sich den sich stetig ändernden Anforderungen des stark regulierten Umfelds begegnen zu können. Die Sitzung findet am 10. Mai 2017 um 11 Uhr im Saal "Monet 1" des Hotels Bellagio statt.

"Das sich ständig ändernde rechtliche und regulatorische Umfeld setzt Unternehmen unter Druck, schnell und systematisch zu reagieren. Diese Änderungen erfordern, dass sich Rechtsabteilungen den Herausforderung stellen, neue Möglichkeiten für ihre Legal-Teams zu schaffen, um ihren Beitrag zum Steigern des Unternehmenswerts zu leisten", sagte Parkman. "Einige unserer Kunden nehmen diesen Wandel als Modell für weitere Änderungen an und ich freue mich darauf, mit dieser Präsentation von unseren gemeinsamen Erfahrungen zu berichten."

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Lösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken mit mehr als 1.200 Unternehmenskunden aller Größen rund um die Welt, darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern. Zum Softwareportfolio der Bereiche Unternehmensrecht und Risikomanagement von Mitratech gehören: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, e-Billing, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Auditmanagement sowie Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Näheres erfahren Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

Medienansprechpartner:

Mitratech

Bree Goodall

bree.goodall@mitratech.com

Tel. +44 (0) 203 664 6686

