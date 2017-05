Lieber Leser,

es ist bereits eine Weile her, dass ich zuletzt die Nordex-Aktie für Sie analysiert habe. Doch ehrlich gesagt: Weder Sie, noch ich haben dabei auch nur irgendetwas versäumt! Hier noch einmal mein Fazit aus der Analyse vom 28. März, in der ich Ihnen zu vermitteln versuchte, was Ihnen die Denkweise "preiswert einkaufen nach Kursstürzen" regelmäßig beschert:

"Diese Denkweise hätte Sie schon bei den Tiefständen von 22 Euro und 18 Euro (gelbe Kreise) nicht vor Verlusten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...