Mittenwald (pta036/08.05.2017/16:45) - Wie wir in unserer Ad-Hoc-Mitteilung vom 04.04.2017 mitgeteilt haben, hat der Markt Mittenwald über seinen Anwalt bei der Konsortium AG angefragt, ob in Verhandlungen über den Verkauf der Aktien der Karwendelbahn AG eingetreten werden könnte.



Bis heute fanden keine Gespräche über den Verkauf der Aktien der Karwendelbahn AG statt.



Ob es zu solchen Gesprächen noch kommt, ist für die Konsortium AG derzeit nicht absehbar, hängt jedoch von dem weiteren Vorgehen des Markts Mittenwald ab.



Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, in keine Gespräche mit dem Markt Mittenwald einzutreten, bevor nicht ein Gemeinderatsbeschluss seitens des Markts Mittenwald vorliegt, dass der Bürgermeister bevollmächtigt ist, die Aktien zum Kaufpreis von mindestens 145,00 Eur zu erwerben.



Wie wir soeben erfahren haben, wurde der Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2016, mit dem Herr Patrick Kenntner zum Vorstand der Karwendelbahn AG bestellt wurde, durch Urteil vom Landgericht München für nichtig erklärt.



Die Karwendelbahn AG wird aller Voraussicht nach gegen dieses Urteil in Berufung vor dem Oberlandesgericht München gehen. Sollte das Urteil Bestand haben, verfügt die Karwendelbahn AG über keinen Vorstand.



Die Karwendelbahn AG befindet sich bis Freitag, den 12.05.2017 in Revision.



Ob die Karwendelbahn AG ab Samstag, den 13.05.2017 den Fahrbetrieb aufnimmt, ist derzeit nicht absehbar und hängt in erster Linie vom weiteren Vorgehen des Markts Mittenwald, insbesondere vom stellvertretenden Bürgermeister Schöner ab.



Wie bekannt ist, boykottiert Herr Schöner seit über einem Jahr wichtige Aufsichtsratssitzungen der Karwendelbahn AG.



Ein entsprechender Abberufungsantrag auf gerichtliche Abberufung von Herrn Schöner als Aufsichtsratsmitglied der Karwendelbahn AG liegt derzeit zur Entscheidung beim OLG München.



Für Freitag, den 12.05.2017 ist daher eine Aufsichtsratssitzung der Karwendelbahn AG vorgesehen, in der beabsichtigt ist, Herrn Kenntner erneut zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen, damit am Samstag, den 13.05.2017 die Karwendelbahn AG den Sommerbetrieb aufnehmen kann.



Sollte Herr Schöner an dieser Aufsichtsratssitzung nicht teilnehmen, ist die Aufsichtsratssitzung beschlussunfähig.



Dies hat zur Folge, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die Karwendelbahn AG am Samstag ihren Bahnbetrieb nicht aufnehmen wird.



