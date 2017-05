Tagesausblick 9.5.: DAX hält sich bei rund 12.700 Punkte. Coba, Conti und Zalando im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Frankreich hat gewählt. Dass Emmanuel Macron nun in den Élysée Palast einzieht sorgte bei Anlegern zwar für Erleichterung. Von Euphorie war jedoch keine Spur. In der Kursrally der vergangenen Woche steckte bereits eine gehörige Portion Hoffnung auf diesen Wahlausgang. Die von dem einen oder anderen Investor erwartete Konsolidierung nach der politischen Klarheit in Frankreich blieb derweil ebenfalls aus. Unterstützung bekamen die Aktienmärkte heute unter anderem von der stabilen Wall Street. Zudem steht in der laufenden Woche eine Flut von Unternehmensdaten an. Bisher konnte die Mehrheit der Konzerne die Marktteilnehmer bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Quartal positiv überraschen. Wer will schon gern gegen einen solchen Trend spekulieren?

Bei den Wechselkursen verzeichneten Euro/US-Dollar und Euro/britisches Pfund heute leichte Abschläge. Der Gold- und Ölpreis setzten ihren jeweiligen Stabilisierungskurs vom Freitag vielmehr fort.

Morgen stehen die Daten von zwei DAX®-Konzernen und einer Reihe von Nebenwerten im Fokus der Investoren. Zudem sollten Trader einen Blick auf die Aktie der Deutschen Telekom und Vonovia werfen.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Commerzbank, Continental, ElringKlinger, Fraport, GEA Group, Symrise, Uniper und Zalando Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem lädt unter anderem Siltronic zur Hauptversammlung ein.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, März

Deutschland - Außenhandel, März

Charttechnische Signale

Deutsche Telekom - Ausbruch über den Widerstand bei EUR 16,40

- Ausbruch über den Widerstand bei EUR 16,40 Vonovia - MACD long. Bestätigt sich der Ausbruch über das Jahreshoch hat die Aktie Luft bis EUR 36,90.

- MACD long. Bestätigt sich der Ausbruch über das Jahreshoch hat die Aktie Luft bis EUR 36,90. Zalando - neues Allzeithoch

- neues Allzeithoch Zahlreiche Titel wie Allianz , HeidelbergCement und Münchener Rück. bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.820/13.050/13.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.590/12.630/12.680 Punkte

Der DAX® schob sich am Freitag nach Börsenschluss noch über 12.800 Punkte. Vorbörslich konnte der Index das Level heute noch halten. Zum Handelsbeginn bröckelten die Gewinne jedoch bereits ab. Im Rahmen der kurzfristigen Konsolidierung setzt der DAX® zeitweise auf der kurzfristigen 61,8%-Retracementlinie auf. Solange der Index oberhalb von 12.680 Punkten notiert werden die Bullen nicht aufgeben und versuchen den Index wieder auf 12.800 Punkte oder gar darüber zu schieben. Sackt der Index hingegen unter die Unterstützung droht ein Rücksetzer in den Bereich von 12.590 Punkten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2017 - 08.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.05.2012 - 08.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

