Wels (pta040/08.05.2017/17:45)



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Pierer Konzerngesellschaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Stefan Pierer, Vorstand der KTM Industries AG b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name KTM Industries AG b) LEI 5299008TBI1EUJJSWP89 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung AT0000820659 b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktien (Übernahme der Aktien der KTM Industries AG von der Pierer Industrie AG durch Spaltung. Durch die Spaltung wurde an die Pierer Konzerngesellschaft mbH ein buchmäßiges Reinvermögen in Höhe von EUR 225.525.217,55 übertragen.) c) Preis(e) Volumen 0 EUR 141.580.608 Stück/units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 141.580.608 Stück/units e) Datum des Geschäfts 04.05.2017 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Die Pierer Konzerngesellschaft mbH (übernehmende Gesellschaft) ist unmittelbare Alleingesellschafterin der Pierer Industrie AG (übertragende Gesellschaft), sodass die Pierer Konzerngesellschaft mbH gemäß § 17 Z 5 SpaltG iVm § 224 Abs 1 Z 1 AktG von der Gewährung von Anteilen absehen muss. Aus Anlass der Spaltung erfolgte daher weder eine Gewährung von Anteilen an der Pierer Konzerngesellschaft mbH noch eine Kapitalerhöhung. Aus diesem Grund sind auch die Vereinbarungen nach § 2 Abs. 1 Z 3, 5 und 6 SpaltG nicht erforderlich. Bare Zuzahlungen wurden nicht geleistet. (Ende)



Aussender: KTM Industries AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: info@ktm-industries.com Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000820659 (Aktie), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



